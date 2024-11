Seit der Nominierungskonferenz am Sonntag ist's nun amtlich: Ex-Stadtrat Sebastian Weigle ist Bundestagskandidat der Reutlinger SPD. Wieso er sich dazu entschlossen hat und was er in Berlin erreichen will.

Sebastian Weigle will für die SPD in den Bundestag. Foto: Frank Pieth Sebastian Weigle will für die SPD in den Bundestag. Foto: Frank Pieth

