Warum der Neubau »Welle 2« in Reutlingen leersteht

REUTLINGEN. Ein GEA-Leser aus Degerschlacht erkundigt sich nach einem »sehr hochwertig erstellten Gebäude« neben der sogenannten »Welle« der Firma Bosch im Gewerbegebiet im Osten des Reutlinger Stadtteils Orschel-Hagen: Das »große neue Gebäude« im Orschel-Park sei seit Monaten fertiggestellt – es gebe »aber keinerlei Nutzung«. Wie kann das sein? Die Frage sei von öffentlichem Interesse, meint er.

Ein Besuch vor Ort ergibt: Der im vorderen Bereich drei- und hinten vierstöckige Bau in der Ludwig-Erhard-Straße 4 sieht zwar nicht so aus – zu flach, zu eckig –, heißt aber »Welle 2«. Das steht auf einer der sechs Klingeln an der den Parkplätzen mit jungen Bäumen zugewandten Alu-Glas-Fassade. Der Zugang von der rechten Seite her gibt einen Namen preis: Max Mustermann, ein gebräuchlicher Platzhaltername. Das dem GEA-Archiv zufolge 13.500 Quadratmeter große »Büro- und Verwaltungsgebäude« sieht in der Tat schick, funktional und modern aus – ist aber innen komplett leer. An manchen Stellen ragen Kabel aus den weißen Wänden. Viel zu sehen gibt es nicht, die Inaugenscheinnahme liefert kaum neue Erkenntnisse.

Im August 2020 waren die Bagger angerollt

Also zurück zum Zeitungsarchiv, dem zufolge die Wohnungsgesellschaft GWG das Grundstück bereits 2019 an die »Activ-Group«, eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Schemmerhofen bei Biberach/Riß, verkauft hatte. Diese hatte einer Immobilienfachzeitung zufolge bereits 2015 die vom Erscheinungsbild her auffälligere, 2003 entstandene »Welle« in der Ludwig-Erhard-Straße 2 vom Vorbesitzer übernommen. Dort war zwischenzeitlich die Robert Bosch AG als Mieter eingezogen.

Die Mutterfirma des Projektentwicklers Activ Group, die an den Schemmerhofer Baggerseen samt Kieswerk angesiedelte Dünkel Holding, hatte das Reutlinger Architektenbüro Riehle mit der Planung für »Welle 2« beauftragt. Ende Mai hatte vor nun bald vier Jahren die Baufirma Geiger deren Ausführung übernommen. Im August 2020 waren die Bagger angerollt, um auf der bis in die 1990er-Jahre mit 5.000 Bäumen bestückten städtischen Streuobstanlage Boden auszuheben und 155 Pfähle in den Untergrund zu rammen. Geiger-Projektleiter Markus Voigt hatte damals Auskunft gegeben.

Die Activ-Group hingegen, zu der außerdem die Activ-Immobilien-Verwaltungs GmbH gehört und als deren Geschäftsführer Andreas Dünkel, Kerstin Rommel, Hans-Jürgen Birk und Frank Dörflinger eingetragen sind, wollte sich damals offenbar nicht zur Suche nach einem Mieter äußern. Bis Oktober 2020 war dem GEA-Archiv zufolge ebenfalls die Robert Bosch AG als Nutzer vorgesehen, die auch in der »Welle« nebenan eingemietet war. Doch Activ-Projektleiter Steffen Wagenblast hatte damals nur mitgeteilt, dass Anfang 2021 sicher feststehe, wer dort mal einziehe. Die Fertigstellung war für Mitte 2022 vorgesehen.

Eigenen Angaben auf ihrer Firmenwebsite zufolge gehört die Firmengruppe Activ zu den »Top 10« der »Entwickler in Deutschland« mit mehr als 100 Millionen Euro realisiertem Umsatzvolumen und über 500 im Schnitt jährlich realisierten Referenzen. Zu diesen zählt etwa auch das Eisach-Center in Bad Urach, ein Seniorenwohnheim in Neckartenzlingen, ein Wohn- und Geschäftshaus mit Ladengeschäften, Büros, Arztpraxen sowie 18 Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage im Zentrum von Pfullingen, das Wohn- und Geschäftshaus »Activ-Corner« in der Neuen Mitte von Ulm mit dm-Filiale und Büros. Die »Welle 2« findet sich aber nicht unter den online vorgestellten Immobilienangeboten.

»Wir arbeiten an einer akzeptablen Lösung«

Erste E-Mail-Anfragen an das Unternehmen und an Riehle Architekten ergaben keine Rückmeldungen. Die Presseabteilung der Stadt Reutlingen teilte auf Nachfrage mit: Zu dem nördlich an das sogenannte »Welle«-Gebäude der Firma Bosch angrenzende gewerblichen Gebäude könne lediglich ausgeführt werden, »dass die Eigentümergesellschaft, nachdem der geplante Mieter abgesprungen ist, derzeit noch einen neuen Nutzer des Gewerbebaus sucht«. Bosch feilt seit Mitte 2022 mit der Stadt an der Weiterentwicklung des Reutlinger Stammsitzes rund um Tübinger Straße und Bantlinstraße.

Hannes Riehle vom Architekturbüro, das heute unter dem Namen Riehle-Koeth firmiert, teilt auf erneute Nachfrage mit, im Orschel-Park werde das ebenfalls von Riehle gebaute und der »Welle 2« optisch ähnliche Sparkassenhaus derzeit wie geplant bezogen. Zum Vermietungsstand eine Straße weiter habe er keine Infos. Schließlich kommt die Leserfrage aber auch bei Steffen Wagenblast von der Activ-Group an: Er könne im Moment jedoch nicht viel mehr sagen als, »wir arbeiten an einer Komplettlösung«. Dass ein Mieter abgesprungen wäre, bestätigt er nicht. Nachdem zunächst alles geklappt hatte und der Neubau im September 2022 fertiggestellt wurde, sei noch nicht der passende Mieter zur Hand gewesen. Seitdem sei man tatkräftig dran, »an einer akzeptablen Lösung zu arbeiten«. Zum jetzigen Stand könne er keine Namen nennen. Aber in ein bis zwei Monaten, so hoffe er, dürfte man einen Schritt weiter sein. (GEA)