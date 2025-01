Warum Armut auch in Reutlingen krank und Krankheit arm macht

Veranstalter und Interviewpartner zum Abschluss des Themenabends »Armut und Gesundheit« in der Reutlinger Vesperkirche, von links: Susanne Kirschbaum vom Vesperkirchen-Leitungskreis, Gesundheitspolitik-Experte Friedemann Salzer, der Arzt Kurt Gugel, der Geschäftsführer des Diakonieverbands Pfarrer Joachim Rückle, die beiden Betroffenen Andrea Fiez und Esther Leibbrand sowie Andrea Meyle vom Diakonieverband. Foto: Claudia Reicherter Veranstalter und Interviewpartner zum Abschluss des Themenabends »Armut und Gesundheit« in der Reutlinger Vesperkirche, von links: Susanne Kirschbaum vom Vesperkirchen-Leitungskreis, Gesundheitspolitik-Experte Friedemann Salzer, der Arzt Kurt Gugel, der Geschäftsführer des Diakonieverbands Pfarrer Joachim Rückle, die beiden Betroffenen Andrea Fiez und Esther Leibbrand sowie Andrea Meyle vom Diakonieverband. Foto: Claudia Reicherter

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.