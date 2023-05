Warnstreik der Busfahrer legte Nahverkehr in Reutlingen lahm

Die Busfahrer in Reutlingen traten in den Warnstreik.

REUTLINGEN. Die Busfahrer haben die Nase voll, weil ihr Geldbeutel leer ist. Gestern haben sie im Tarifkonflikt des privaten Omnibusgewerbes deshalb auch den Reutlinger Stadtverkehr komplett lahmgelegt. Im Gegensatz zum ersten Warnstreik gab es auch keinen Schülerverkehr mehr. Die Busfahrer versammelten sich vor der Verwaltung der Stadtverkehrsgesellschaft, um ihren Forderungen nach deutlich mehr in der Lohntüte Nachdruck zu verleihen. »Uns drückt der Schuh, seitdem die Inflation so steigt. Zu Hause ist keine gute Stimmung, weil Geld fehlt«, sagt Mustafa Baykan. Die nächste Verhandlungsrunde ist am Samstag. Ohne Ergebnis drohen unbefristete Streiks. (zen)