Am 18. Dezember 2021 wurden rund 500 Menschen bei einer verbotenen Corona-Demo in Reutlingen von der Polizei eingekesselt. Eine der Betroffenen hat gegen Stadt und Landkreis geklagt. Warum das Verwaltungsgericht in Sigmaringen die Klage nicht zugelassen hat.

Rückblick auf den Ausnahmezustand in Reutlingen am 18. Dezember 2021: Demonstranten werden beim Oskar-Kalbfell-Platz am Weiterlaufen gehindert. Foto: Jürgen Meyer Rückblick auf den Ausnahmezustand in Reutlingen am 18. Dezember 2021: Demonstranten werden beim Oskar-Kalbfell-Platz am Weiterlaufen gehindert. Foto: Jürgen Meyer

