Die Spitze der TSG Reutlingen und der Sportkreisvorsitzende: Anja Förstl (letzte Reihe links), Lena Feldhahn, Eva Unfried, Thomas Schwanzer (mittlere Reihe links), Wolfgang Hirning, Christoph Weiblen, Markus Tilmann, Frederik Kohler, Michael Windmüller (vorne links), Andreas Keppler, Manuel Hailfinger und Toni Gönninger. Foto: Emanuel Chatzis Die Spitze der TSG Reutlingen und der Sportkreisvorsitzende: Anja Förstl (letzte Reihe links), Lena Feldhahn, Eva Unfried, Thomas Schwanzer (mittlere Reihe links), Wolfgang Hirning, Christoph Weiblen, Markus Tilmann, Frederik Kohler, Michael Windmüller (vorne links), Andreas Keppler, Manuel Hailfinger und Toni Gönninger. Foto: Emanuel Chatzis

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.