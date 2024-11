Am Samstag zieht sich der Stuttgarter Modekonzern Breuninger aus der Innenstadt von Reutlingen zurück und beendet damit eine bewegte Kaufhausgeschichte am Marktplatz. Ein Rückblick.

Im April 1998 wurde gefeiert, dass Breuninger ins Modehaus Keim am Reutlinger Marktplatz zog. Am 30. November verschwindet der Konzern aus Reutlingen. Foto: Steffen Schanz Im April 1998 wurde gefeiert, dass Breuninger ins Modehaus Keim am Reutlinger Marktplatz zog. Am 30. November verschwindet der Konzern aus Reutlingen. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.