Vierjährige wird in Kirchentellinsfurt beim Spielen angefahren und schwer verletzt

KIRCHENTELLINSFURT. Ein vierjähriges Mädchen hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Rathaussträßle schwere Verletzungen erlitten. Ein 54-jähriger VW-Lenker fuhr gegen 17.20 Uhr von der Neue Straße aus Richtung Kirchackerstraße kommend in das Rathaussträßle ein. Einige Meter nach der dortigen Kreuzung spielte das Kind am rechten Fahrbahnrand und wurde vom Autofahrer nach derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen wohl übersehen.

Durch die Kollision verletzte sich die Vierjährige schwer und wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der VW wurde zur weiteren Spurensicherung abgeschleppt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)