Es war als Open Air Konzert des Reutlinger Kammerorchesters auf dem Kirchentellinsfurter Rathausplatz angekündigt. Am Sonntagmittag entschieden die Veranstalter des Vereins Kultur im Schloss Kirchentellinsfurt, das Konzert in den Saal der Richard-Wolf-Halle zu verlegen. Die Regenwahrscheinlichkeit für den Nachmittag, als die Probe stattfand, war zu hoch.

Dirigent Thomas J. Mandl und die Streicher befanden sich im Parkett, die Bläser auf der Bühne der Richard-Wolf-Halle. Foto: Michael Sturm Dirigent Thomas J. Mandl und die Streicher befanden sich im Parkett, die Bläser auf der Bühne der Richard-Wolf-Halle. Foto: Michael Sturm

