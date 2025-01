Viel zu überstürzt: Geplante Rückkehr zu G9 sorgt in Reutlingen für Verdruss

Mit einem Fingerschnipp wird die Rückkehr zu G9 nicht wirklich funktionieren: Auf dem Beteiligungsportal des Landes warnen Hunderte Gymnasiallehrer davor, die geplante Reform übers Knie zu brechen und mit einem - aus ihrer Sicht fragwürdigen Konzept - schon nach den Sommerferien zu starten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Mit einem Fingerschnipp wird die Rückkehr zu G9 nicht wirklich funktionieren: Auf dem Beteiligungsportal des Landes warnen Hunderte Gymnasiallehrer davor, die geplante Reform übers Knie zu brechen und mit einem - aus ihrer Sicht fragwürdigen Konzept - schon nach den Sommerferien zu starten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

