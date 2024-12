Weihnachten rückt näher und dazu gehört in Reutlingen seit mehr als 20 Jahren der Weihnachtscircus an der Kreuzeiche. Am Freitag war die Premiere einer Show, die die Besucher träumen, mitfiebern und staunen lässt. Vom Elefantenflüsterer bis zu den Hell Riders in der Motorrad-Kugel hat das Spektakel alles zu bieten.

Ein abwechslungsreiches Programm wird im Reutlinger Weihnachtscircus geboten: Mit dabei sind Elvis und Cvetomira Kirova Errani mit ihren drei Elefantendamen. Foto: Pieth Ein abwechslungsreiches Programm wird im Reutlinger Weihnachtscircus geboten: Mit dabei sind Elvis und Cvetomira Kirova Errani mit ihren drei Elefantendamen. Foto: Pieth

