Verlegung von Erdgas- und Trinkwasserleitungen in Gönningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GÖNNINGEN. Die FairNetz wird – gute Witterungsbedingungen vorausgesetzt – ab Montag in der Samenhandelstraße, zwischen Auf der Ay und Hechinger Straße, Erdgas- und Trinkwasserversorgungsleitungen verlegen. Die Arbeiten erfolgen in drei Bauabschnitten, wobei die Samenhandelstraße in den jeweils betroffenen Bereichen für den Verkehr gesperrt werden muss. Für den Busverkehr werden durch die RSV Ersatzhaltestellen in der Hechinger Straße eingerichtet, da die Bushaltestelle Roßbergschule während der Baumaßnahme nicht angefahren werden kann. Die Gesamtbaumaßnahme ist voraussichtlich Mitte November abgeschlossen. FairNetz empfiehlt Verkehrsteilnehmern den Baustellenbereich nach Möglichkeit zu umfahren. (pm)