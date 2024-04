Verkaufsoffener Sonntag in der Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am kommenden Sonntag, 14. April, veranstaltet die Stadt Reutlingen zusammen mit Einzelhändlern und Vereinen einen verkaufsoffenen Sonntag. Unter dem Motto »Fit in den Frühling« können Besucher von 12 bis 18 Uhr in der gesamten Innenstadt ein vielfältiges Programm rund um Sport, Fitness, Gesundheit und Outdoor-Aktivitäten in der Region erleben.

Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und haben ebenfalls besondere Aktionen geplant. Auf dem Marktplatz werden die Reutlinger Sportvereine ihr vielfältiges Angebot präsentieren. »Für die kleinen Besucher steht das Mini-Sportabzeichen erneut auf dem Programm. Eine großartige Gelegenheit für Kinder, die Reutlinger Sportvereine kennenzulernen und gleichzeitig viel Spaß zu haben«, sagt Theodor Faßnacht, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Reutlinger Sportvereine. (pm)