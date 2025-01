Kaum aufgehängt, schon heruntergerissen, zusammengetreten, teilweise verbrannt: Wahlplakate der Linken wurden in Reutlingen zerstört, in Pliezhausen waren CDU- und AfD-Poster Ziel von Vandalen. Die Polizei ermittelt.

Ein teilweise heruntergerissenes, beschädigtes und mit Parolen verunziertes Bundestagswahl-Plakat der CDU in Pliezhausen. Foto: Kathrin Kammerer Ein teilweise heruntergerissenes, beschädigtes und mit Parolen verunziertes Bundestagswahl-Plakat der CDU in Pliezhausen. Foto: Kathrin Kammerer

