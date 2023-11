Untersuchung an Ohmenhäuser Stützmauer: Steigstraße halbseitig gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt wird am Dienstag, 7. November, und Mittwoch, 8. November, Voruntersuchungen in Form von Erkundungsbohrungen im Bereich der Stützmauer in der Unteren Steigstraße in Ohmenhausen durchführen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Bohrungen erfolgen unter halbseitiger Sperrung des Verkehrs außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Zeitweilig ist mit Behinderungen durch Rückstau in beiden Fahrtrichtungen zu rechnen. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, können zeitliche Verschiebungen notwendig werden.