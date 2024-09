2015 hat die Telekom das einstige Fernmeldeamt in der Karlstraße an einen privaten Investor verkauft. Seitdem tut sich dort so gut wie nichts. Das könnte sich bald ändern. Die neuen Projektentwickler erzählen vom aktuellen Stand und gewähren dem GEA Einblick in das Gebäude.

