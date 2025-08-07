Trockenheit im Kreis Reutlingen: Stress für Frösche & Co

Dieser Drainagegraben im Gewann Achalmklinge mit mehreren Tausend Kaulquappen ist inzwischen ausgetrocknet. Glücklicherweise konnten zuvor viele der Tiere gerettet werden.

KREIS REUTLINGEN. Vor dem Regen der letzten Wochen herrschte in der Region so große Trockenheit, dass die Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern verboten war, wie das Landratsamt meldete. Die dann folgenden Niederschläge haben die Situation zwar etwas verbessert, doch für Amphibien und Reptilien, die auf Gewässer als zeitweisen Lebensraum angewiesen sind, kam das zu spät.

»Trockene Jahre gab es auch früher immer mal wieder«, sagen Jürgen Tröge, Naturschutzbeauftragter des Landkreises Reutlingen und Vorstand des Vereins Reptilien, Amphibien Neckar-Alb (Rana) aus Lichtenstein-Honau, und Vereinsmitglied und Geologe Dr. Norbert Haiß. Doch ausgelöst durch den Klimawandel häufe sich dieses Phänomen und wirke sich auf ganze Bestände an Amphibien und Reptilien aus.

Jürgen Tröge (rechts), Naturschutzbeauftragter des Landkreises Reutlingen, sowie Rana-Vorstand und Vereinsmitglied Dr. Norbert Haiß (links) berichten über die Not der Amphibien. Foto: Gabriele Böhm Jürgen Tröge (rechts), Naturschutzbeauftragter des Landkreises Reutlingen, sowie Rana-Vorstand und Vereinsmitglied Dr. Norbert Haiß (links) berichten über die Not der Amphibien. Foto: Gabriele Böhm

2025 hat es im März und April viel geregnet. Amphibien wie Molche, Grasfrosch, Erdkröte, Gelbbauchunke und Kleiner Wasserfrosch fanden optimale Bedingungen vor und laichten in kleinen Gewässern ab. Doch als die Kaulquappen als Larven geschlüpft waren, änderte sich das Wetter. Wochenlang brannte die Sonne vom Himmel. Hilflos mussten Tierfreunde mitansehen, wie Pfützen, Drainagegräben und flache Teiche austrockneten – mitsamt dem Leben darin. Die Entwicklung zum fertigen Tier, das sich wiederum weiter vermehren kann, blieb aus.

»Ausgelöst durch hohe Temperaturen und wenig Niederschlag sind Mai und Juni wahre Stressmonate für die Tiere«, so Tröge. »Ein Großteil des Nachwuchses ist in den Kleingewässern im gesamten Landkreis vertrocknet«, bedauert Haiß. Das betreffe beispielsweise 4.000 bis 5.000 Kaulquappen in einem Drainagegraben im Gewann Achalmklinge. Durch den Ausfall des Nachwuchses überalterten die Populationen, die Reproduktionsfähigkeit lasse nach, die Bestände gingen zurück.

Alle Amphibien sind geschützt

Normalerweise, berichtet Tröge, lasse man der Natur ihren Lauf und greife nicht ein. »Aber weil das Phänomen immer öfter auftritt, gilt der Paragraf 45 des Naturschutzgesetzes.« Er besagt, dass man die Tiere retten darf, indem man sie fängt und in »sichere« Gewässer mit zuverlässigem Wasserstand umsetzt. Da alle Amphibien geschützt seien, habe man dazu die Genehmigung der Behörden eingeholt. Und Rana nahm auch den Kontakt zu anderen Naturschutzvereinen wie den Nabu Pfullingen auf, um sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten und gemeinsam zu evakuieren. »Fortlaufend ging es darum, ob jemand noch einen Teich mit Wasser kennt«, so Tröge.

Wenn es gar nicht anders ging, holte man die Kaulquappen und setzte sie in speziell dafür vorbereitete Wannen. Dort entwickeln sie sich weiter und werden dann, wenn es vom Wasserstand wieder möglich ist, ortsnah in ihren Lebensraum entlassen. Denn die erwachsenen Tiere sind weniger auf Wasser angewiesen als die Larven während der Entwicklung.

Aktionismus hilft nicht weiter

»Das Umsetzen muss überlegt sein«, betont Haiß. »Wer einen Teich beim Austrocknen entdeckt, sollte nicht in Aktionismus verfallen, die Tiere entnehmen und einfach irgendwo ins Wasser setzen.« Denn, so Tröge, dort könnte sich bereits eine Art befinden, die mit den neuen Tieren in Konkurrenz gehe. »Kaulquappen können in so einer Situation Hemmstoffe abgeben, sodass sich die andere Art schlecht oder gar nicht entwickeln kann.« Viel sinnvoller sei es, sich Naturschutzvereinen anzuschließen, die diese Maßnahmen kontrolliert und mit Sachverstand durchführen. Rana beispielsweise suche dringend Helfer. Der Verein baut Teiche, die nicht austrocknen können.

Insgesamt sei es lobenswert, dass viel für Amphibien getan werde, so Tröge. Förster würden in der Laichzeit die Drainagegräben nicht »nachschärfen«, auch würden Krötenzäune und Untertunnelungen von Straßen durch Vereine und Kommunen geschaffen. Das mache jedoch wenig Sinn, wenn durch das Austrocknen der Laichgewässer gar keine Tiere mehr entstehen würden. Es sei wichtig, dass Wasser in der Landschaft bleibe, Flüsse mäandern und Feuchtgebiete bilden können, so wenig wie möglich drainiert werden. Regenwasser solle nicht in die Kanalisation geleitet werden, empfehlen die Fachleute.

Die Trockenheit sei auch für die Reptilien sehr problematisch. Ringelnatter und Kreuzottern litten durch Futtermangel, Kreuzottern und Waldeidechsen benötigen die Feuchtigkeit des Waldes, um sich abkühlen zu können. Amphibien und Reptilien sind ein wichtiger Teil des Ökosystems. Sie gehören zur Nahrungskette und verzehren selbst Nacktschnecken, Spinnen und Asseln. (GEA)