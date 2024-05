Ticketautomat Reutlinger Stadthalle: Wo hapert's da?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Das ist schon immer wieder kurios, aber manchmal auch ärgerlich, weil es aufhält und dann zu Warteschlangen führt«, erzählt die GEA-Leserin Eningen unter Achalm über ihre Erlebnisse mit den Tücken der Technik bei der Tiefgarage unter der Reutlinger Stadthalle. Schon seit Monaten passiere es immer wieder, dass entweder bei der Einfahrt kein Ticket aus dem Automaten komme, oder ein anderes Mal habe der Automat an der Schranke ein zerknittertes Ticket ausgespuckt. Auch sei es mehrfach vorgekommen, dass der Kassenautomat die Parktickets nicht akzeptiert habe und eine Fehlermeldung anzeigte. In mehreren Fällen habe ein Parkwächter den Job der unwilligen Automaten erledigt: »Dann wartete der Parkwächter an der Ausfahrtschranke und hat das Geld eingesammelt und die Schranke geöffnet. Aber er war immer sehr nett und freundlich. Das muss ich schon sagen.«

Auffällig sei gewesen, dass dies regelmäßig bei Veranstaltungen der Kaleidoskop-Konzertreihe in der Stadthalle passiert sei. Sie erinnere sich noch gut daran, dass im Februar, März und April die Technik mit den Parktickets und des Kassenautomaten nicht richtig funktioniert habe und dann der »nette Herr Parkwächter« dafür gesorgt habe, dass die Besucher nach Ende der Konzerte auch zügig aus der Tiergarage herausfahren konnten. »Das ging schnell und es gab dann auch keine Warteschlange«, berichtet die GEA-Leserin.

Die Stadtverwaltung Reutlingen als Betreiber der Tiefgarage unter der Stadthalle bestätigt auf Anfrage des GEA, dass es bisweilen zu technischen Problemen mit der Ticket-Technik kommt. So sei es schon passiert, dass Tickets nicht richtig aus dem Automaten an der Einfahrtschranke herauskämen. Das könne verschiedene Ursachen haben, hieß es aus dem Rathaus. Zum einen könne der Ticketnachschub im Automaten leer sein oder dass ein Farbband verbraucht sei. Letzteres druckt die Zeit auf das Ticket. Diesen Aufdruck braucht der Kassenautomat wiederum, um die Parkdauer und den entsprechenden Preis dafür zu berechnen.

Laut Auskunft der Stadtverwaltung seien das aber lediglich »verschiedene kleine Themen des Alltagsbetriebes, die nur kurzfristig auftreten.« Dafür allerdings - laut der Eninger GEA-Leserin - in auffälliger Regelmäßigkeit und eben bei größeren Veranstaltungen in der Stadthalle. So habe die Technik nach Konzerten der Württembergischen Philharmonie Reutlingen (WPR) nicht funktioniert. Bei der jüngsten Veranstaltung am 16. Mai habe aber technisch alles fehlerlos funktioniert. Und der Parkwächter habe zusätzlich für einen schnelleren Ablauf bei der Ausfahrt gesorgt.

Jede Menge Technik an der Ein- und Ausfahrt der Stadthallen-Tiefgarage. Sie versagt immer mal wieder. Foto: Ralf Rittgeroth

»Das unser Mitarbeiter bei größeren Veranstaltungen hilft, wird gezielt bei solch größeren Veranstaltungen so eingeplant«, bestätigt die Sprecherin der Stadt Reutlingen, Sabine Külschbach, dem GEA. Denn es könne bei einer großen Zahl von Besuchern, die alle in etwa zeitgleich an- und abfahren wollten, zu Verzögerungen und Warteschlangen kommen. »Das passiert dann auch, wenn beispielsweise jemand sein Parkticket einmal verloren haben sollte oder nicht gleich finden kann. Dann klemmt's«, so Külschbach. Dann sei der persönliche Service des Parkwächters, der quasi als Aushilfe für die Stadt tätig werde, für alle Beteiligten eine Erleichterung.

Darüber hat sich zuletzt auch die Eninger GEA-Leserin gefreut: »Bei der jüngsten Veranstaltung in der Stadthalle funktionierte die Ticket-Technik und der Parkwächter war da. Das war richtig gut.« (GEA)