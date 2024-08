Kaum ist die letzte Baustellenbake (links) passiert, geht das Tempolimit an der Ausfahrt Betzingen von 80 auf 120 km/h. Schon an der Brücke wartet Tempo 100 auf die Fahrerinnen und Fahrer und wenige Meter weiter der bekannte Blitzer. Foto: Ralf Rittgeroth Kaum ist die letzte Baustellenbake (links) passiert, geht das Tempolimit an der Ausfahrt Betzingen von 80 auf 120 km/h. Schon an der Brücke wartet Tempo 100 auf die Fahrerinnen und Fahrer und wenige Meter weiter der bekannte Blitzer. Foto: Ralf Rittgeroth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.