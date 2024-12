Es war absehbar - und dann hat auch noch das Wetter mitgespielt: Auch in diesem Jahr platzte die Reutlinger Innenstadt am Morgen des 24. Dezember aus allen Nähten. Rund 5.000 Menschen drängten sich vor allem am Bermudadreieck und am Markplatz und feierten ausgelassen und friedlich miteinander.

Knallvoll: die Oberamteistraße in Reutlingen am Heiligen Morgen. Foto: Jürgen Meyer Knallvoll: die Oberamteistraße in Reutlingen am Heiligen Morgen. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.