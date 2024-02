Tag der Archive in Reutlingen zum Thema »Essen und Trinken«

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Es ist bald wieder so weit: Anlässlich des bundesweiten »Tags der Archive« öffnen am Samstag, 2. März, Stadt- und Kreisarchiv Reutlingen sowie das Archiv der BruderhausDiakonie von 10 bis 15 Uhr ihre Türen. Besucher können sich dann auf Mutscheln, Schwarzwälder Kirschtorte und Hefezopf mit Hägenmark freuen – passend zum diesjährigen Motto »Essen und Trinken«.

Stiftungsarchiv der Reutlinger BruderhausDiakonie (Manfred-Oechsle-Platz 2):

Das Stiftungsarchiv der BruderhausDiakonie beteiligt sich erstmals am Aktionstag und bietet vier Programmpunkte an. Im Filmraum erwartet Interessierte ein 15-minütiger Zeichentrickfilm, der Einblick in das Leben und Wirken von Gustav Werner gewährt. Um 13 Uhr gibt es eine etwa einstündige Führung durch die Dauerausstellung im ehemaligen Reutlinger »Krankenhäusle«. Durchgängig geöffnet hat das Aktions-Café im Museum, das zu Kaffee und Schwarzwälder-Kirschtorte einlädt. Die kleinen Gäste erwartet außerdem eine Museums-Rallye mit Stift und Fragebogen durch die Ausstellung.

Stadtarchiv Reutlingen (Rathaus, Marktplatz 22):

»Speise und Trank« war eines der Fachmessen-Formate, mit denen Reutlingen in der Nachkriegszeit auf sich aufmerksam machte. Ein Amateurfilm aus den Beständen des Stadtarchivs vermittelt hier unter anderem viel Listhallen-Lokalkolorit. Zwei weitere Kurzfilme zeigen Backstubenbetrieb und Mutschelabende – unter anderem mit Oberbürgermeister Manfred Oechsle.

Dabei sind die Besucherinnen und Besucher gefragt: Wer kann dem Archiv helfen, die gezeigten Personen zu bestimmen? Und wer kennt die Backstube? Das Motto »Essen und Trinken« wird auch in den Magazinführungen sowie in den Führungen zu den Wandvitrinenausstellungen des Stadtarchivs aufgegriffen.

Kreisarchiv Reutlingen (Landratsamt, Bismarckstraße 16):

Kolonialwaren in Württemberg, Vorratshaltung in Krisenzeiten und Brotkultur: Zu jeder halben Stunde erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Fachvortrag zum Thema »Essen und Trinken«. Wer an einer der Magazinführungen teilnimmt, begibt sich auf eine Reise an Orte, die normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind und kann sich mit Lebkuchen, Teeservice und Samowar auf Kuriositäten freuen.

Highlight ist sicherlich das Jubiläumsgewinnspiel zum 40-jährigen Bestehen des Kreisarchivs. Für Essen & Trinken sorgt die Reutlinger Laura-Schradin-Schule. (eg/GEA)