Starkregen, Sturmböen und Hagel: Warnung des DWD für Reutlingen und die Region

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Am Rande eines Tiefs über den Britischen Inseln strömt von Südwesten sehr warme und feuchte Luft subtropischen Ursprungs nach Baden-Württemberg.

Heute vor allem in der Südhälfte soll es zu einzelne starke Gewitter mit Sturmböen um 75 km/h, Starkregen bis 25 l/qm in einer Stunde und kleinkörnigem Hagel kommen. Lokal Unwetter mit orkanartigen Böen bis Orkanböen um 120 km/h, heftigem Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit und Hagel (um drei Zentimeter) sind nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Donnerstag sind dann eher im Nordwesten weiter starke Gewitter möglich.

Am Nachmittag sollen die Unwetter abziehen, sagte der Sprecher. Dennoch könne es örtlich zu Gewittern mit Starkregen kommen.

Ab Donnerstagnachmittag verbreiten neu entstehende Gewittertätigkeit mit Begleiterscheinungen wie oben beschrieben. Mit Schwerpunkt in der Südosthälfte Risiko von Superzellen mit unwetterartigem Starkregen bis 60 l/qm in kurzer Zeit, orkanartige Böen bis Orkanböen bis 120 km/h sowie großem Hagel um vier Zentimeter.

Auch eine Hitzewarnung bestand am Mittwoch für ganz Baden-Württemberg. Diese gibt der DWD bei einer gefühlten Temperatur über 32 Grad und einer geringen Abkühlung in der Nacht aus. Grund dafür seien die aktuell schwülen und gewitterträchtigen Luftmassen, hieß es am Mittwoch. Die Hitzewarnung soll wohl bis Donnerstagabend bestehen. (eb)