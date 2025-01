Starker Start für internationale Talente in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Viele junge Menschen aus aller Welt träumen davon, in Deutschland zu studieren – doch ohne ausreichende Sprachkenntnisse bleibt dieser Wunsch oft unerfüllt. Genau hier setzt das Vorbereitungssemester im Rahmen des »get staRTed«-Projekts der Hochschule Reutlingen an: Neben Deutsch-Intensivkursen bereitet es gezielt auf das Studium und das Leben an der Hochschule vor.

Das Vorbereitungssemester »get StaRTed at Reutlingen University« für internationale Studieninteressierte wurde im Wintersemester 2024/25 erstmals angeboten. Eine der Teilnehmerinnen ist Kaltrina Sylaj aus dem Kosovo. Seit zweieinhalb Jahren lebt sie in Deutschland und hat hier eine Ausbildung zur Altenpflegehelferin abgeschlossen. Doch ihr Ziel war von Anfang klar: »Ich wollte immer an der Hochschule Reutlingen studieren«, er-zählt sie. Die Sprachbarriere stellte jedoch ein Hindernis dar, denn ohne den Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse ist eine Einschreibung an einer deutschen Hochschule nicht möglich.

»Man fühlt sich schon vor dem offiziellen Studienbeginn integriert«

Sylaj ließ sich davon jedoch nicht entmutigen. Über die Zentrale Studienberatung der Hochschule wurde sie dann auf das Angebot aufmerksam. »Als die Anmeldung für das erste Vorbereitungssemester möglich war, habe ich mich sofort für das Programm beworben«, erinnert sie sich.

Schwerpunkt des Vorbereitungssemesters sind die wöchentlich 20-stündigen Deutsch-Intensivkurse auf B2-Niveau sowie der Vorbereitungskurs für die Sprachprüfung »Test Deutsch als Fremdsprache« (TestDaF).

Vorbereitung auf das Studium

Ergänzend dazu gibt es Tutorien, Sprachlernberatungen, Selbstlernangebote sowie interkulturelle Trainings und Workshops zum Leben und Studieren in Deutschland. »Unser Ziel ist es, internationale Studieninteressierte nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell und fachlich bestmöglich auf das Studium vorzubereiten«, betont Karin Bukenberger, eine der beiden Projektleiterinnen. Die Teilnehmenden können daher bereits vorab Vorlesungen besuchen und Erfahrungen mit dem Studium sammeln. Zusätzlich werden sie bei der Wahl eines passenden Studiengangs unterstützt. So erzählt Kaltrina Sylaj begeistert: »Es ist so hilfreich, dass ich nicht nur meine Deutschkenntnisse verbessere, sondern auch das Studium näher kennenlerne. Ich besuche bereits eine Vorlesung in der Fakultät Informatik und schreibe im Februar auch die Prüfung mit.« Diese Prüfungsleistungen kann sie sich nach bestandener Deutschprüfung für ihr späteres Studium an der Hochschule anrechnen lassen. Denn eines steht bereits fest: Zum Sommersemester möchte sie offiziell das Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Reutlingen starten.

Neben der sprachlichen und fachlichen Studienvorbereitung bietet »get staRTed at Reutlingen University« aber auch die Möglichkeit, schon vor Studienbeginn ein Netzwerk an der Hochschule zu knüpfen. So hat Sylaj nicht nur neue Freundschaften geschlossen, sondern nimmt bereits aktiv am Campusleben teil, zum Beispiel an einem vom Studierendenparlament organisierten Skiausflug. Veranstaltungen wie eine Weihnachtsfeier oder Exkursion zu Albgold oder nach Esslingen runden das Angebot des Vorbereitungssemesters ab. Vor allem diese Zusatzangebote schätzt Kaltrina Sylaj sehr: »Man lernt nicht nur eine neue Sprache, sondern auch die Region, die anderen Studierenden und die Hochschule kennen. So entwickelt sich ein Gemeinschaftsgefühl, und man fühlt sich schon vor dem offiziellen Studienbeginn integriert. Ich habe mich zuvor noch nie so wohl an einer Schule gefühlt.«

»Ich habe mich zuvor noch nie so wohl an einer Schule gefühlt«

Das Vorbereitungssemester ist somit nicht nur ein Sprachkurs, sondern ein ganzheitliches Angebot, das internationalen Studieninteressierten den Weg zum Studium in Deutschland ebnet.

Das Projekt »get staRTed« der Hochschule Reutlingen wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im FIT-Programm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes mit 1,2 Millionen Euro gefördert. Neben dem Vorbereitungssemester unterstützt das Projekt zudem internationale Studierende beim erfolgreichen Studienabschluss und bereitet sie auf den Berufseinstieg und den Arbeitsmarkt in Deutschland vor.