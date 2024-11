Die Zukunft ist CO₂-neutral: Mit der Verwaltung, städtischen Gebäuden und Eigenbetrieben will die Stadt Reutlingen bis 2040 klimaneutral sein. Daran hält Baubürgermeisterin Angela Weiskopf fest - hier mit Oberbürgermeister Thomas Keck bei einem Pressetermin auf dem Dach des Reutlinger Rathauses mit dessen Photovoltaik-Anlage. Foto: Frank Pieth/Archiv Die Zukunft ist CO₂-neutral: Mit der Verwaltung, städtischen Gebäuden und Eigenbetrieben will die Stadt Reutlingen bis 2040 klimaneutral sein. Daran hält Baubürgermeisterin Angela Weiskopf fest - hier mit Oberbürgermeister Thomas Keck bei einem Pressetermin auf dem Dach des Reutlinger Rathauses mit dessen Photovoltaik-Anlage. Foto: Frank Pieth/Archiv

