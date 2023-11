Ein Verkehrsschild weist auf Bauarbeiten an einer Autobahn hin.

REUTLINGEN. Im Zuge einer regulären Kanalinspektion wurde festgestellt, dass der Abwasserkanal in der Vogelsangstraße, Höhe Hausnummer 6, Schäden aufweist. Mit der Instandsetzung wird voraussichtlich am Montag, 4. Dezember begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit wird die Vogelsangstraße im Baustellenbereich für den Verkehr gesperrt sein. Eine örtliche Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. (GEA)