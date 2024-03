Sondelfingerin Rosemarie Mayer hat die Ehrennadel des Landes verliehen bekommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. Rosemarie Mayer hat mehr als fünf Jahrzehnte mit ihrem Engagement das Gemeindeleben in der Evangelischen Kirchengemeinde Sondelfingen in besonderem Maße mitgestaltet und geprägt. Für ihren langjährigen Einsatz wurde sie nun stellvertretend durch Oberbürgermeister Thomas Keck mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg geehrt.

Die Ehrennadel verleiht Ministerpräsident Winfried Kretschmann an Bürgerinnen und Bürger, die sich durch langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen beziehungsweise Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen oder in vergleichbarer Weise um die Gemeinschaft besonders verdient gemacht haben.

»Sie waren stets mit viel Energie, äußerst tatkräftig unterwegs. Sie waren immer da, wenn man Sie brauchte«, lobte Keck das prägende Engagement der Geehrten. Die heute 79-Jährige ist bereits seit frühester Kindheit eng mit der Kirche verbunden. Als Erwachsene hat Rosemarie Mayer der Kirchengemeinde die Treue gehalten – sogar beruflich. Viele Jahre verdiente sie als Pfarramtssekretärin und Kirchenpflegerin ihr Geld.

Der OB betonte bei der Verleihung aber vor allem Mayers ehrenamtlichen Einsatz für die Gemeinde: als jahrzehntelange Urlaubsvertretung des Mesners der Kirchengemeinde, bei der Organisation von Kirchenfesten oder anderen Veranstaltungen und als Leiterin der Mädchenjungschar. Darüber hinaus hat Mayer das »Montags-Café« sowie den »Basteltreff« in Sondelfingen mitbegründet und zwanzig Jahre lang den monatlichen »Frauentreff« der Gemeinde im Team geleitet. Im Kirchenchor singt sie seit mehr als 50 Jahren. Noch länger hat Rosemarie Mayer nur ein Ehrenamt inne: Seit inzwischen 62 Jahren trägt sie die Gemeindebriefe aus. (a)