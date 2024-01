Solo-Festival im Tonne-Theater Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Festival der Solostücke kehrt zurück: Die Tonne präsentiert von Samstag, 27. Januar, bis Sonntag, 4. Februar, bereits zum dreizehnten Mal sechs Theaterabende aus dem deutschsprachigen Raum, die von einer Schauspielerin oder einem Schauspieler im Alleingang bestritten werden. Sparten- und genreübergreifend sowie einzigartig in der individuellen Herangehensweise verdeutlicht jede eingeladene Inszenierung die faszinierende Vielfalt der Möglichkeiten eines Schauspielsolos: eine bewegende Geschichte zu vermitteln, alle Facetten der Kunst auszuspielen, das Publikum zu begeistern, zum Nachdenken anzuregen, zu berühren und aufzuwühlen – nicht zuletzt die Stücke selbst durch diese Konzentration an Intensität zu bereichern.

Zu den Festivalteilnehmern gehören: Christian Wirmer (»Morgen und Abend«, 27. Januar), Bridge Markland (»Nathan in the Box«, 28. Januar), Kollektiv Combinat Carousel (»Isme, Schwester von«, 29. Januar), Theater Konstanz (»Karl!«, 31. Januar), Kellerbühne St. Gallen (»Das Evangelium der Aale«, 2. Februar) und das Theaterhaus Stuttgart (»Ein ganz gewöhnlicher Jude«, 4. Februar).

Jurymitglieder gesucht

Die Festivaltrophäe »Tonnella«, die den Festivalgewinnern bislang überreicht wurde, wird dieses Jahr von einer Skulptur des Bildhauers Jochen Meyder abgelöst. Verliehen wird der Preis von einer fünfköpfigen Publikumsjury, die für das Monospektakel jährlich neu zusammengesetzt wird. Jeder, der Lust hat, kann sich um einen Juryplatz bewerben. Voraussetzung für die Jurytätigkeit ist der Besuch aller sechs »Monospektakel«-Vorstellungen – für Jurymitglieder selbstverständlich kostenfrei. Im Anschluss an die letzte Vorstellung kommt die Jury in einer Sitzung zusammen, in der der Sieger gewählt wird. Ansprechpartnerin für Interessierte, die sich als Juror am Festival beteiligen möchten, ist Alice Feucht. (eg)

feucht@theater-reutlingen.de

07121 937712

www.theater-reutlingen.de