Der Wohnraum ist knapp wie nie - andererseits stehen in der Reutlinger Innenstadt rund 220 Wohnungen leer. Warum das so ist und welche Ideen es gibt, um das zu ändern: Verwaltung, Hauseigentümer und Experten berichten.

Sorgenkind Kanzleistraße: Die Leerstände häufen sich, die Zeiten als Geschäftsstraße sind vorbei. Eine Neuerung muss her, etwa mit der Schaffung von Wohnraum. Foto: Steffen Schanz Sorgenkind Kanzleistraße: Die Leerstände häufen sich, die Zeiten als Geschäftsstraße sind vorbei. Eine Neuerung muss her, etwa mit der Schaffung von Wohnraum. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.