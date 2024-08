Lärm, Gestank, Raser: Lebensqualität wird an den Säumen der Tübinger Straße kleingeschrieben. Damit will sich Gerhard Pflumm nicht abfinden. Wie ein Rufer in der Betonwüste mahnt er zu positiver Veränderung und fand jetzt beim Reutlinger Baudezernat Gehör.

Gerhard Pflumm lässt nicht locker: Die Lebensqualität an der Tübinger Straße muss endlich verbessert werden! Foto: Steffen Schanz Gerhard Pflumm lässt nicht locker: Die Lebensqualität an der Tübinger Straße muss endlich verbessert werden! Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.