Viele Mitarbeiter gehen demnächst in den Ruhestand. Schon heute herrscht in den Verwaltungen ein sichtbarer Arbeitskräftemangel. Woher und wie sollen die Beschäftigten der Zukunft gewonnen werden, und geht es wirklich nur ums Geld? So ist die Lage bei den Stadtverwaltungen von Reutlingen und Tübingen sowie dem Reutlinger Landratsamt.

Typisch öffentlicher Dienst: das Bürgeramt Reutlingen. Foto: Stephan Zenke Typisch öffentlicher Dienst: das Bürgeramt Reutlingen. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.