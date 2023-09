Schaden bei Sondelfingen: Züge in der Region fallen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/METZINGEN. Pendler in der Region haben derzeit ein dickes Problem: Sie können mit dem Zug nicht von Tübingen, Reutlingen oder Metzingen nach Stuttgart fahren. Als Ursache nennt eine Sprecherin der Deutschen Bahn eine defekte Oberleitung in der Nähe von Reutlingen-Sondelfingen, weshalb die Strecke zwischen Tübingen und Nürtingen nicht befahren werden kann. Wörtlich heißt es: »Beide Gleise sind für den Zugverkehr gesperrt. Es gibt keinen Strom und eine Oberleitung hängt herunter«. Betroffen sei auch die Ermstalbahn zwischen Metzingen und Bad Urach.

Reparatur bis zum Mittag geplant

Reparaturteams mit Hebebühnen seien unterwegs, der Bereich um die defekte und herunterhängende Oberleitung sei abgesichert, so die Sprecherin. »Die Techniker werden jetzt untersuchen, was genau passiert ist und sie wollen den Schaden so schnell wie möglich beheben«, erklärte sie.

Es gebe Vermutungen, dass ein Zug, der gegenwärtig im Bahnhof Metzingen steht, durch einen defekten Stromabnehmer die Oberleitung abgerissen haben könnte. Auch dieser Zug werde deshalb jetzt von Technikern überprüft.

Busnotverkehr ist eingerichtet

Am frühen Nachmittag, so die vorsichtige Prognose der Bahn, könnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. »Das hängt von der Größe des Schadens ab, und wie schnell er behoben werden kann«, so die Bahnsprecherin.

Solange sei ein sogenannter Busnotverkehr mit Gelenkbussen zwischen Nürtingen und Reutlingen eingerichtet. Der verkehre auch auf der Ermstalstrecke zwischen Metzingen und Bad Urach. Einzelheiten seien über den Bahn-Navigator abrufbar. (GEA)