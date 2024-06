Unterstützen die Vesperkirche mit ihrer Geldspende, symbolisiert durch eine Brezel (vordere Reihe von links): Philipp Amelung, Thomas Müller, Birgit von Vacano, Susanne Schöpfer. Hintere Reihe: Simeon Spahr (Café Nikolai), Sophie Auth, Hartwig Hirtz, Olof von Gagern. Foto: Gabriele Böhm Unterstützen die Vesperkirche mit ihrer Geldspende, symbolisiert durch eine Brezel (vordere Reihe von links): Philipp Amelung, Thomas Müller, Birgit von Vacano, Susanne Schöpfer. Hintere Reihe: Simeon Spahr (Café Nikolai), Sophie Auth, Hartwig Hirtz, Olof von Gagern. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.