Reutlinger Neigschmeckt-Markt abgesagt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dieses Jahr wird es keinen Neigschmeckt-Markt in Reutlingen geben. Geplant war er für den 9. Juli. Es wäre die 18. Ausgabe des regionalen Marktes gewesen. Zum ersten Mal hätte der Reutlinger Gastronom Uwe Grauer und sein Team den Markt organisiert. In den Jahren davor waren Gabriele Janz und Karin Zäh verantwortlich.

In einer Mitteilung an die Händler und Aussteller schreibt Uwe Grauer nun – einen Monat vor der Veranstaltung. »Die vergangenen Jahre mit Pandemie und den anschließenden weitreichenden Folgen des Ukrainekrieges haben uns alle schwer getroffen. Das Bild im gastronomischen Bereich, im Einzelhandel, in der Kultur und vielen weiteren Sektoren hat sich stark verändert und äußerst verkleinert. Bis heute sehen wir uns ausnahmslos den Auswirkungen im täglichen Geschäft ausgesetzt. Aus diesem Grund fällt der Neigschmeckt-Markt in diesem Jahr leider ersatzlos aus.«

Der Neigschmeckt-Markt hat in Reutlingen eine langjährige Tradition. Tausende Besucherinnen und Besucher waren in der ganzen Stadt unterwegs. Bis zu 150 Händler boten vorwiegend regionale und saisonale Produkte an. Es gab auch Informationen zu etwa den Themen Klimaschutz und nachhaltiger Mobilität. Der GEA war regelmäßig mit einem Stand und Aktionen beim Markt im Einsatz. Im kommenden Jahr soll es wieder einen Markt geben, mit einem »neuen Konzept und mit frischen Ideen«. (GEA)