Wälder brennen, Gletscher und Pole schmelzen, Berge zerbröseln und Flüsse werden zu reißenden Fluten – weil sich das Klima aufheizt. Was die Politik dagegen tun müsste, das lernen Reutlinger Schüler in einem preisgekrönten Simulationsspiel.

Bei einem Protest beim UN-Klimagipfel COP27 im November 2022 im ägyptischen Scharm El Scheich trägt ein Teilnehmer ein Plakat, das den Klima-Kollaps der Welt darstellt. In Reutlingen haben Schüler in einer fiktiven Klima-Konferenz politische Möglichkeiten, der Klima-Krise zu begegnen, durchgespielt. Foto: Christophe Gateau/dpa Bei einem Protest beim UN-Klimagipfel COP27 im November 2022 im ägyptischen Scharm El Scheich trägt ein Teilnehmer ein Plakat, das den Klima-Kollaps der Welt darstellt. In Reutlingen haben Schüler in einer fiktiven Klima-Konferenz politische Möglichkeiten, der Klima-Krise zu begegnen, durchgespielt. Foto: Christophe Gateau/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.