Als im Juni Plakate mit Schmähbotschaften in Reutlingen auftauchten, wunderte sich die ganze Republik über die Stadt, die sich selbst verspottet. Doch es handelte sich um eine Werbekampagne. Was »Nur lieben« bisher gebracht hat und wie es weitergeht.

Die Schmähplakate wurden im Sommer schnell durch Liebesbotschaften ersetzt. Doch was hat die »Nur lieben«-Kampagne nun gebracht? Foto: adRivum Die Schmähplakate wurden im Sommer schnell durch Liebesbotschaften ersetzt. Doch was hat die »Nur lieben«-Kampagne nun gebracht? Foto: adRivum

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.