Vesperkirchencafé will seine Türen an jedem dritten Samstag eines Monats für benachteiligte Bürger öffnen.

Bärbel Magnussen (von links), Birgit von Vacano und Heike Brandt öffnen am Samstag, 19. Oktober, zum ersten Mal das Café »Begegnungen im Gerber«. FOTO: LEISTER Bärbel Magnussen (von links), Birgit von Vacano und Heike Brandt öffnen am Samstag, 19. Oktober, zum ersten Mal das Café »Begegnungen im Gerber«. FOTO: LEISTER

