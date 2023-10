Reutlinger Museen an den Feiertagen offen: Kunst und Krokodil

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Naturkundemuseum, das Heimatmuseum und auch Kunstmuseum Reutlingen sind an Allerheiligen (Mittwoch, 1. November) jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet – und locken mit einem vielfältigen Angebot.

- Naturkundemuseum Reutlingen

Im Naturkundemuseum gibt es die Naturgeschichte der Erde, des Lebens und der Region zu entdecken: Gesteine und Minerale, die unseren Planeten formen, Tiere und Pflanzen, die ihn seit 3,5 Milliarden Jahren beleben. Interaktive Elemente laden zum Mitmachen ein und leuchtende Steine bezaubern ebenso wie funkelnde Kristalle oder 190 Millionen Jahre alte Großfossilien aus dem Schwäbischen Jura, darunter auch ein fünf Meter langes Meereskrokodil aus Reutlingens Untergrund. Stimmungsvolle Szenarien von heute typischen Lebensräumen versetzen mal auf die Streuobstwiese, mal in den Auwald der Fließgewässer oder den Buchenwald. Der Eintritt ist frei.

- Heimatmuseum Reutlingen

Im Heimatmuseum lässt sich die neue Ausstellung in aller Ruhe entdecken: Zum 150. Todestag des Reutlinger Schriftstellers Hermann Kurz haben sich die beiden Gastkuratoren Stefan Knödler und Lisa Maier von der Universität Tübingen mit den Bezügen zwischen Hermann Kurz und seiner Heimatstadt beschäftigt. Die bestehende Dauerausstellung wurde über die Ausstellungsabteilung zur Schriftstellerfamilie Kurz hinaus auf die vielfältigen Beziehungen zwischen dem Schriftsteller, seiner Familie und Reutlingen befragt und inhaltlich ergänzt. In elf Stationen, die über das ganze Haus verteilt sind, erfahren die Besucher mehr über das Leben und Werk von Hermann Kurz und der durchaus prägenden Bedeutung Reutlingens darin. Der Eintritt ist frei.

- Kunstmuseum Reutlingen|Spendhaus

Mit »DER VIEUX« unterzeichnete seine Briefe augenzwinkernd niemand anderes als HAP Grieshaber. Für den Künstler waren die Jahre von 1958 bis 1964 eine ereignisreiche und produktive Zeit: Die Ausstellung im Kunstmuseum Reutlingen|Spendhaus geht den Hinweisen in seinem Briefwechsel mit dem Verleger Wolfgang Rothe nach, indem die dort erwähnten Werke in den Kontext des umfangreichen Œuvres gesetzt werden (Ausstellung bis 19. November).

Über den Dächern der Stadt ist das »Baumhaus – Lounge & Art Space« zu den Öffnungszeiten des Kunstmuseums Reutlingen|Spendhaus für alle kostenfrei zugänglich.

- Kunstmuseum Reutlingen|konkret

Das Kunstmuseum Reutlingen präsentiert sich in der neuen Sammlungsausstellung »Konkrete Progressionen. François Morellet & Vera Molnar, Manfred Mohr & Hartmut Böhm« vier weltweit bekannte Protagonisten konkreter Kunst, die versucht, sich von subjektiven, emotionalen oder politischen Einflüssen zu befreien und den Mythos vom künstlerischen »Genie« zu entkräften. Einige von ihnen sind raumspezifisch für die Wandel-Hallen entstanden. Sie zeigen einen ersten Querschnitt durch ein wertvolles Konvolut von Neuzugängen, welches das Kunstmuseum Reutlingen|konkret im Herbst 2022 durch eine umfangreiche Schenkung und Erbschaft zweier Reutlinger Privatsammlungen erhielt (Ausstellung bis 14. April 2024).

- Kunstmuseum Reutlingen|Galerie

Die Galerie ist aufgrund von Umbau geschlossen. Der Eintritt in Spendhaus und Wandel-Hallen (Kombiticket) kostet an Allerheiligen vier Euro. Das Kunstmuseum ist geöffnet am Mittwoch, Samstag, Sonntag/Feiertag von 11 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr. Tagesaktuelle Informationen zum Besuch des Kunstmuseums Reutlingen gibt es im Internet. (sv)

www.kunstmuseum-reutlingen.de