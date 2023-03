Reutlinger Kirchengemeinden beteiligen sich an ökumenischer Frauenbewegung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Weltgebetstag, der als größte christliche ökumenische Frauenbewegung gilt, wird immer am ersten Freitag im März in mehr als 150 Ländern der Erde gefeiert. Dieses Jahr ist es der morgige 3. März. Jedes Jahr bereiten Frauen aus einem anderen Land den Gottesdienst vor, der dann von den übrigen übernommen wird. So entsteht ein Gebet, das an diesem Tag durch alle Zeitzonen rund um den Globus geht.

Auch Frauen im Stadtgebiet von Reutlingen sehen sich als Glied in dieser Kette und begehen den Tag mit mehreren Gottesdiensten zu verschiedenen Zeiten in ökumenischer Gemeinschaft (siehe Infobox). Mitglieder der Evangelischen Neuen Marienkirchengemeinde, der evangelisch-methodistischen Erlöserkirche und der katholischen Gemeinde Sankt Wolfgang bilden seit vielen Jahren ein Team und feiern abwechselnd in diesen Gotteshäusern, um auch hier die Idee der Ökumene zum Ausdruck zu bringen. Dieses Jahr laden die Glocken der evangelisch-methodistischen Erlöserkirche in der Kaiserstraße um 16 Uhr zum Gottesdienst.

Die Liturgie kommt dieses Jahr aus Taiwan. Der Inselstaat in Ostasien ist im Fokus vor allem als Spielball der Supermächte. Frauen aus Taiwan, die den Gottesdienst vorbereitet haben, wollen erzählen, was sie bewegt. Sie haben das Motto gewählt: »Glaube bewegt«. Beim Betreten der Kirche werden die Gottesdienstbesucher mit Musik und Bildern in das für viele fremde Taiwan eingeführt. Ein Bibeltext von Paulus ist für die Taiwanerinnen zentrale Mitte der Liturgie. In einer szenischen Darstellung erfahren die Besucher, wie Frauen aus Taiwan von ihren Problemen wie Leistungsdruck, langen Arbeitstagen, steigenden Lebenshaltungskosten, Ausgrenzung als Frau oder mangelndem Umweltbewusstsein berichten, aber auch von ihrem Glauben erzählen, der sie darin bestärke, für Demokratie, Frieden und Menschenrechte einzustehen. Eine farbenfrohe Postkarte, die von einer Künstlerin aus Taiwan geschaffen wurde und zu Beginn des Gottesdienstes verteilt wird, soll anregen, selbst wieder einmal mit einem schriftlichen Gruß zu danken, zu ermutigen oder sich vom »Glauben bewegen zu lassen«.

Chor, Gebäck und Austausch

»Informiert beten, betend handeln« ist das Leitmotiv des Weltgebetstages. Das heißt: die Lebenssituation von Frauen in anderen Ländern kennen und verstehen lernen, füreinander beten und weltweite Solidarität üben. Mit der anschließenden Kollekte werden Frauen und Mädchen weltweit unterstützt, die daran arbeiten, ihre politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rechte durchzusetzen.

Das Vorbereitungsteam freut sich, dass die Coronabeschränkungen der vergangenen zwei Jahre entfallen und die Gottesdienstbesucher die schwungvollen Lieder unterstützt von einem kleinen Chor wieder mitsingen können. Nach dem Gottesdienst sind alle im angrenzenden Gemeindesaal zu einem gemütlichen Zusammensein mit Gedankenaustausch bei Gebäck und Tee eingeladen. (k)