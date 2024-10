Mitte Januar sind in der Reutlinger Kaufhof-Filiale die Lichter ausgegangen. Doch pünktlich zum Vor-Weihnachts-Geschäft gehen sie wieder an, zumindest in Teilen. Ein neuer Mieter bezieht 1.700 Quadratmeter im Erdgeschoss.

Teile des leerstehenden Galeria-Gebäudes werden pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wieder eröffnet. Foto: Frank Pieth Teile des leerstehenden Galeria-Gebäudes werden pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wieder eröffnet. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.