Schaufenster in der oberen Metzgerstraße in Reutlingen zeigen zurzeit Bilder und Objekte. Deren 64-jähriger Schöpfer erzählt, wie ihm Kreativität hilft, mit Depressionen und Sucht umzugehen.

Mal in Farbe, mal schwarz-weiß: Bilder des heroinabhängigen Mannes, der sich Michael Bambo nennt, sind wie ein Tagebuch. Foto: Frank Pieth Mal in Farbe, mal schwarz-weiß: Bilder des heroinabhängigen Mannes, der sich Michael Bambo nennt, sind wie ein Tagebuch. Foto: Frank Pieth

