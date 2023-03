Reutlinger Frühlingsfest: Plastikteil von Kettenkarussell abgestürzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kurzzeitige Aufregung gab es am ersten Tag des Reutlinger Frühlingsfestes. Ein Leser meldete sich beim GEA, dass an einem Karussell eine Gondel abgestürzt sei. Vor Ort auf dem Festplatz Bösmannsäcker hörte sich der Vorfall weit weniger dramatisch an. Eine Plastikverkleidung des Motors an der Mittelstütze habe sich gelöst und ist nach unten gefallen, sagt Verena Krug, die das Kettenkarussell »Schwanenflieger« betreibt. Getroffen oder gar verletzt wurde niemand. »Ich habe sofort den Notausschalter betätigt.« Einer Passagierin ging es aber offenbar nicht schnell genug. »Sie war sehr aufbrausend«, erzählt Krug, »aber das Karussell braucht ein bisschen, bis es zum Stillstand kommt, da ansonsten die Gondeln gegeneinanderschlagen würden. Dann würde es erst richtig gefährlich werden.«

Bauamt der Stadt Reutlingen hat Fahrgeschäfte kontrolliert

Eine Erklärung, warum das Teil abgestürzt ist, hat Verena Krug nicht. »Wir haben nach dem Aufbau alles zigmal überprüft. Am Freitag war zudem das Bauamt vor Ort und hat auch alles kontrolliert und die Fahrgeschäfte abgenommen.« Sicherheitshalber habe man weitere Plastikteile an der Verkleidung abmontiert. Sicher sei das Fahrgeschäft weiterhin, weswegen es kurz nach dem Vorfall wieder in Betrieb gegangen ist. Am Sonntag erfreute es sich auch wieder großer Beliebtheit.

»Wir tun alles für die Sicherheit auf dem Reutlinger Frühlingsfest«, sagt Veranstalterin Cornelia Ruoff aus Hechingen. Sie macht der Frau, die sich nach dem Vorfall aufgeregt hatte, ein Angebot, sich davon selbst zu überzeugen. »Ich lade Sie ein, dass Sie auf meine Kosten einen ganzen Tag auf dem Rummel hinter die Kulissen schauen dürfen - Freifahrten und Verpflegung inklusive.« Die Betroffene soll sich am Kassenhäuschen des Kinderfahrgeschäfts neben dem Autoscooter melden.

Bis zum 2. April kann das Frühlingsfest besucht werden. Von Montag bis Samstag sind die Attraktionen von 13 bis 22 Uhr geöffnet, sonntags schon ab 11 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag sind Kindernachmittage mit ermäßigten Fahrpreisen. (GEA)