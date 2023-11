Reutlinger Footballer wird Comic-Star in Entenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/BERLIN. Marcel Dabo wurde »duckisiert«, wie es im Fachjargon heißt. Das bedeutet, dass er im Comic aussieht, als stamme er aus Entenhausen. In der nächsten Ausgabe des Micky-Maus-Magazins hat er einen gemeinsamen Auftritt neben Donald Duck und seinen Freunden. Dabos Kollegen der NFL starten in der aktuellen Ausgabe des Heftes und in der Folgeausgabe findet ihr Football-Abenteuer in Entenhausen eine Fortsetzung mit Marcel Dabo.

Dabei begegnet Donald, der offenbar ein Fan von Marcel Dabo und dem American Football zu sein scheint, dem Spieler im Kabinenbereich des Stadions. Dabo hört sich die Anweisungen des Trainers an, der ihn dazu auffordert, alles zu fangen und alles aufzuhalten. Der Gesichtsausdruck von Dabo deutet darauf hin, als seien die Traineranweisungen kein Problem für ihn. Donald wirkt sehr überrascht, den Spieler und seinen Trainer zu treffen.

Donald Duck trifft auf Marcel Dabo und seinen Trainer und ist sehr überrascht. Foto: Disney/Ehapa-Egmont Media

Wie die Geschichte weitergeht, wollte der Verlag Disney/Egmont Ehapa Media, bei dem die Micky Maus erscheint, nicht verraten. Schließlich sollen die Leserinnen und Leser ja gespannt sein auf das Abenteuer mit Marcel Dabo.

Auch in Entenhausen ist er somit ein Talent der NFL und trägt dabei die Spielernummer 42. Der 23-jährige Reutlinger hat sich bereits 2022 seinen Traum erfüllt und konnte den Sprung als Profispieler in die NFL schaffen. Die Indianapolis Colts hatten ihn im Rahmen des »International Player Pathway Program« unter Vertrag genommen. Davor spielte der Cornerback für die Stuttgart Surge in der damals neu gegründeten European League of Football (ELF) und war dort der »Defensive Rookie of the Year«.

Angefangen hatte Marcel Dabo als jugendlicher Fußballspieler beim SSV Reutlingen, danach war er bei den Stuttgarter Kickers und dem VfL Pfullingen. Ein Schüleraustausch in den USA weckte bei ihm schließlich die Leidenschaft für den American Football. (GEA)