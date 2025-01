Das Thema »Besuchsgeld in den Kindertageseinrichtungen« brodelt seit langem. Vor allem, seit eine Studie belegt hat, dass Reutlingen so teuer ist wie keine andere vergleichbare Stadt. Nun regt sich Widerstand, eine Elterninitiative hat sich gegründet. »Wir sind am Limit«, sagen sie und fordern ein schnelles Handeln der Politik.

Viele Reutlinger Eltern haben genug. »Wir sind am Limit«, sagen sie zu den hohen Kinderbetreuungsgebühren in der Stadt. Foto: dpa/Monika Skolimowska Viele Reutlinger Eltern haben genug. »Wir sind am Limit«, sagen sie zu den hohen Kinderbetreuungsgebühren in der Stadt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.