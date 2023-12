Reutlinger Delegation besucht Klimaschutzprojekt der Partnerstadt Bouaké

Besuch der Delegation auf einer landwirtschaftlichen Versuchsfarm in Reutlingens Partnerstadt Bouaké an der Elfenbeinküste. FOTO: STADT

REUTLINGEN. Das EU-Projekt »Nachhaltige Stadt Bouaké« stand im Mittelpunkt einer Delegationsreise Reutlinger Fachleute ins westafrikanische Côte d’Ivoire. Als europäische Partnerstadt von Bouaké ist Reutlingen in beratender Funktion in das Klimaschutzprojekt mit einer Laufzeit von vier Jahren eingebunden.

Vertreter der FairNetz GmbH, der Stadtverwaltung sowie der ehemalige Leiter der Agentur für Arbeit Reutlingen, Wilhelm Schreyeck, machten sich ein Bild von der Energieversorgung und der Ausbildung junger Menschen in der Partnerstadt. Die Delegation besuchte unter anderem die ivorische Elektrizitätsgesellschaft, ein Agrarforschungszentrum, eine Fachhochschule mit Werkstätten, eine landwirtschaftliche Versuchsfarm und eine Bank, die Kleinkredite vergibt.

Mit den Kenntnissen, die die Delegationsteilnehmer vor Ort gewinnen konnten, lassen sich die nächsten Schritte im Projekt passgenauer planen.

Die Inhalte eines Kompaktlehrgangs für Multiplikatoren aus Bouaké, der von der FairEnergie im Bereich Energieversorgung angeboten wird, können nun auf die Situation vor Ort angepasst werden. Mit dem Lehrgang soll die Ausbildung junger Menschen an Fachhochschulen in Bouaké unterstützt werden, denn die Multiplikatoren geben ihr Wissen an die Azubis weiter. Außerdem ist geplant, für die sehr knapp ausgerüsteten schulischen Werkstätten eine umfangreiche Werkstofflieferung aus Reutlingen zu organisieren.

Der neu gewählte Bürgermeister von Bouaké, Amadou Koné, gleichzeitig ivorischer Verkehrs- und Transportminister, betonte bei einem Empfang der Reutlinger Delegation die Bedeutung des Projekts für ein »neues Bouaké« und sicherte dessen Fortführung zu. Bouaké ist die zweitgrößte Stadt in Côte d’Ivoire. Die städtepartnerschaftlichen Verbindungen mit Reutlingen bestehen seit 1970. Bis heute ist Reutlingen deutschlandweit die einzige Kommune, die eine Partnerschaft mit Côte d’Ivoire unterhält. Zentraler Aspekt ist die Begegnung zwischen den Menschen beider Städte durch Projekte im Bildungs- und Kulturbereich sowie aktuell für den Klimaschutz. (eg)