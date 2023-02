Reutlinger Burgen- und Schlösserportal gewinnt Preis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Staatsanzeiger Award 2022 wurde vergeben. 15 Organisationen und Initiativen hatten sich in der Kategorie Stadt- und Tourismusmarketing beworben. Gewonnen hat das innovative Burgen- und Schlösserportal der Kreisarchive Reutlingen und Esslingen. Die Federführung lag beim Kreisarchiv des Landkreises Reutlingen.

Die feierliche Verleihung der Auszeichnung war in der Eventlocation Heaven 0711 in Stuttgart. Landrat Dr. Ulrich Fiedler, Kreisarchivleiter Dr. Marco Birn und Projektleiter Matthias Bauer vom Kreisarchiv Reutlingen erhielten den Staatsanzeiger Award in der Kategorie »Tourismus und Stadtmarketing« für das neue Burgen- und Schlösserportal aus den Händen von Barbara Bosch, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung sowie Dr. Rafael Binkowski, Chefredakteur des Staatsanzeigers.

Die kreisübergreifende Zusammenarbeit sei auch beim Portal »Unsere Burgen« von Vorteil, so Landrat Dr. Ulrich Fiedler. Die Landkreise Esslingen und Reutlingen verbinde das Ziel, die Burgen und Schlösser der Öffentlichkeit zu präsentieren. »Gemeinsam haben wir uns bei diesem Projekt die Kosten geteilt und erreichen mit einem gemeinsamen Portal gleichzeitig mehr Menschen – eine Win-win-Lösung für die Bürgerinnen und Bürger«, sagte Fiedler. Geschichtsinteressierte finden auf dem Portal ebenso fundierte Informationen wie Menschen, die sich vor einem Ausflug oder touristischen Aufenthalt in den beiden Kreisen über mögliche Ausflugsziele informieren möchten.

Seit Juni online

Burgen und Schlösser sind wichtiger Bestandteil des kulturellen Erbes. Seit vielen Jahren machen sich die Kreisarchive Reutlingen und Esslingen für deren Dokumentation und Erforschung stark. In weniger als einem Jahr hatten sie das neue Internetportal mit der Firma Hitcom aus Dunningen aufgebaut. »Unsere Burgen« ist seit Juni 2022 online und bietet innovative Zugänge zu den Burgen in beiden Landkreisen.

Schon jetzt kann das Portal rund 23 000 Seitenansichten vorweisen. Zahlreiche Bildergalerien und Drohnenflugvideos der 77 Reutlinger und elf Esslinger Burgen zeigen diese aus ganz neuen Perspektiven und dokumentieren deren Erhaltungszustand. Darunter finden sich die bekannten großen Burgen und Schlösser, wie die Burg Teck und das Schloss Lichtenstein aber auch viele kleinere Objekte, die weniger bekannt sind, beispielsweise die Höhlenburg Schorren oder Burg Lichteneck. Ein eigens programmierter »Burgen-Finder« bietet die Möglichkeit, landkreisübergreifend nach den Kriterien »Entstehungszeitraum«, »Erhaltungszustand«, »Region«, »Empfehlungen« und »Besichtigung« zu filtern und sich gezielt über diese Objekte zu informieren. Zu den Anlagen gibt es Informationen zur Geschichte, Beschreibungen der Grundrisse sowie weitere Literaturempfehlungen und eine Anfahrtsbeschreibung. Ein integriertes Kartenmodul zeigt die Lage der Burg und benachbarte Burgen. »Unsere Burgen« wird kontinuierlich weiter ausgebaut und ergänzt. So wurde es jüngst um englische Kurzzusammenfassungen erweitert, womit die beiden Kreisarchive auch englischsprachigen Burgen- und Schlösserfans den Einstieg in die Geschichte hiesiger Burgen und Schlösser erleichtern möchten. (eg)

