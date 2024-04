Reutlingen schafft es mit der engsten Straße der Welt bis nach Singapur

Bitte aktivieren Sie Javascript

Was Reutlingen mit dem rund 15 Flugstunden entfernten Stadtstaat Singapur zu tun hat? Zunächst einmal recht wenig. Schließlich haben die Inseln von Singapur, zwischen Malaysia und Indonesien gelegen, mit rund 5,7 Millionen Einwohnern (ungefähr auf der Fläche von Ham-burg) eine Durchschnittstemperatur zwischen 24 und 31 Grad. Hinzu kommt eine stete Luftfeuchtigkeit von rund 84 Prozent. Da könnten die Schweißdrüsen doch schon allein beim Lesen den Turbo anschalten, oder? Hinzu kommt eine Wassertemperatur von durchschnittlich knapp 28 Grad.

Aber zur Sache: Was hat der wirtschaftlich so erfolgreiche »Tigerstaat« denn nun mit Reutlingen zu tun? Ganz einfach: Die engste Straße der Welt verbindet beide. In einem Park mit dem Titel »Gardens by the bay« ist momentan eine Ausstellung zu sehen, die da heißt »weird but true«. Grob übersetzt bedeutet das sowas wie »eigenartig, komisch, sonderbar, aber wahr«.

Entdeckt hatte diese an Seltsamkeit kaum zu überbietende Sensation die Familie Bauer-Wallmersperger (wohnhaft in Reutlingen) bei einem Besuch ihres Sohnes Paul in Singapur. Der absolviert dort nämlich ein Auslandssemester. Auf dem Foto sind Paul Bauer und seine Schwester Lena Bauer zu sehen. Beide senden mit diesem Foto herzliche und knapp 30 Grad warme Grüße an die Achalm.