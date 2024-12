Aktuell Umfrage

Reutlingen: Kaum Verständnis für EU-Antirauch-Vorschlag

Die Europäische Union (EU) hat grünes Licht für Rauchverbote im Freien erteilt. Der Kommissions-Vorschlag, den Konsum von Zigaretten und Co. in der Öffentlichkeit generell zu untersagen, hat im Parlament zwar keine Mehrheit gefunden. Dennoch wurde jetzt die Empfehlung für einen strengeren Nichtraucherschutz in definierten Außenbereichen - etwa auf Spielplätzen, in Freibädern oder Fußballstadien - vom Ministerrat beschlossen. Was Menschen in Reutlingen davon halten.