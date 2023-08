Reutlingen bricht beim Stadtradeln alle Rekorde

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Über 1,3 Millionen Radkilometer und mehr als 6.000 Radlerinnen und Radler: Mit dieser Bilanz ist das Stadtradeln im Landkreis Reutlingen zu Ende gegangen. Die Fahrradbegeisterten ersetzen im Aktionszeitraum über 94.000 Fahrten mit dem Rad und sparten somit insgesamt bis zu 215 Tonnen CO² ein.

In Kooperation mit der Initiative Radkultur hat der Landkreis Reutlingen vom 24. Juni bis zum 14. Juli zum sechsten Mal am internationalen Wettbewerb Stadtradeln für mehr Klimaschutz und Radverkehr teilgenommen. Mit dabei waren 15 Kommunen: Bad Urach, Dettingen an der Erms, Eningen unter Achalm, Engstingen, Grafenberg, Hayingen, Lichtenstein, Metzingen, Münsingen, Pfullingen, Reutlingen, St. Johann, Trochtelfingen, Walddorfhäslach und Wannweil.

Landrat Dr. Ulrich Fiedler zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen: »Wir sind begeistert, wie viele Radkilometer im Landkreis Reutlingen beim diesjährigen Stadtradeln zurückgelegt wurden. Damit konnte unser Vorjahresergebnis um 1.000 Radelnde und 300.000 Kilometer getoppt werden. Mit der Teilnahme am Stadtradeln setzen wir gemeinsam ein Zeichen für mehr Klimaschutz und nachhaltige Mobilität. Wir sind stolz auf alle Teams und freuen uns schon auf viele weitere Radkilometer in den kommenden Jahren.«

Infografik zum STADTRADELN im Landkreis Reutlingen. GRAFIK: INITIATIVE RADKULTUR DES MINISTERIUMS FÜR VERKEHR BADEN-WÜRTTEMBERG Foto: Stadt Infografik zum STADTRADELN im Landkreis Reutlingen. GRAFIK: INITIATIVE RADKULTUR DES MINISTERIUMS FÜR VERKEHR BADEN-WÜRTTEMBERG Foto: Stadt

Ortschaften

Für knapp die Hälfte der zurückgelegten Kilometer haben die Radelnden aus der Stadt Reutlingen gesorgt. Bei der zurückgelegten Strecke pro aktivem Radelnden liegt allerdings Wannweil mit 331 Kilometern vorne, gefolgt von Grafenberg mit 325 Kilometern und Bad Urach mit 285 Kilometern. Die Stadt Trochtelfingen hat in diesem Jahr zum ersten Mal teilgenommen und hat mit 236 Kilometern je Stadtradeln-Teilnehmer gut vorgelegt.

Der Landkreis Reutlingen verleiht auch 2023 wieder Preise. Über einen Preis können sich die Schulklassen sowie die Teams mit den meisten Gesamtkilometern sowie den meisten Kilometern pro Teammitglied freuen.

Schulen

In der Kategorie »Schulen« wurde in den Schulklassen an der Freien Evangelischen Schule Reutlingen am meisten geradelt: Die Klasse 4d erradelte zusammen fast 13.300 Kilometer. Dicht auf den Fersen waren von derselben Schule die Klassen 6b und 3a. Die radaktivsten Schülerinnen und Schüler waren in der Klasse 10b des Isolde-Kurz-Gymnasiums (IKG) zu finden – mit einem Durchschnitt von knapp 405 geradelten Kilometern pro Person. Auf den Plätzen zwei und drei befinden sich die Jahrgangsstufe 12 (J2) vom IKG mit 335 Kilometern pro Person und die Ramsteinfans vom Albert-Einstein-Gymnasium mit 315 Kilometern pro Person

Neben den aktivsten Teams wurde in diesem Jahr unter allen Schulen ein ganz besonderer Preis verliehen: Unter allen 39 teilnehmenden Schulen wurden zwei kostenlose Radchecks ausgelost. Über den Preis freuen können sich die Laiblinschule Pfullingen sowie die Gutenbergschule Reutlingen. Beim Radcheck haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Räder von fachkundigen Mechanikerinnen und Mechanikern kostenlos durchchecken zu lassen.

Teams

Ohne die Schulen setzt sich das Podest bei den Teams aus den Kreiskliniken (23.767 Kilometer), dem Team Elring Klinger (21.242 Kilometer) und der Stadtverwaltung Reutlingen (20.685 Kilometer) zusammen. Die Mitglieder des Teams Veloc-Yraptor aus Reutlingen radelten mit 1.912 Kilometern pro Person am meisten, gefolgt vom Team Dagmar D. aus Pfullingen mit 1.101 Kilometern und dem Team Fahrrad-Sauer mit 972 Kilometern.

Die Teamkapitäne aller Gewinnerteams werden per E-Mail kontaktiert, um die Übergabe der Preise zu organisieren. Eine Übersicht der Gewinnerteams und Preise ist auf der Webseite des Landkreises zu finden.

GEA

Kilometerkönigin im Team GEA wurde Abonnentin Silvia Schulz aus Orschel-Hagen. Sie nutzt nahezu ganzjährig das E-Bike, um zu ihrer Arbeitsstelle nach Metzingen zu gelangen. »In den nächsten drei Wochen muss ich eine Stunde später zu arbeiten beginnen«, verkündete sie ihrem Chef mit der Begründung, sie müsse morgens einen Umweg für mehr Kilometer fahren, unter dem Motto: »Alles für den GEA.« Die Routenänderung übers Neckartal summierte sich am Ende auf 759 Kilometer, und sie lieferte sich mit ihrer Freundin Andrea Raiser ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die mit 729 Kilometern die zweitmeisten Kilometer bei den Frauen fuhr.

Hendrik Serfas krönte sich mit 1.668 Kilometern, der Abonnent aus Reutlingen fuhr täglich rund 80 Kilometer mit dem Rennrad und mit großem Abstand an die Spitze. Der 61-Jährige fährt seit über 43 Jahren Fahrrad, noch im Berufsleben fuhr er täglich von Reutlingen nach Filderstadt. Fahrradfahren ist sein Hobby und dient dazu, sein Gewicht zu halten, denn nach eigenem Bekunden isst und trinkt er gerne. Dreimal die Woche fährt er auf die Alb, an den anderen vier Tagen ist er unter anderem gerne im Neckartal unterwegs – seine Jahresfahrleistung liegt bei über 25.000 Kilometern.

Im Team GEA fahren Verlagsmitarbeiter und Abonnenten gemeinsam. Systemadministrator André Sanzi knackte erneut die 1.000er-Marke mit 1.026 Kilometern – dieses Ziel hatte auch GEA-Marketingleiter Joachim Bräuninger in diesem Jahr anvisiert. Am Ende trennten ihn ganze vier Kilometer vom Kollegen Sanzi.

Abonnentin Hannah Meixner (172 Kilometer), trug wie bereits im Vorjahr mit ihren Kindern, der siebenjährigen Nora (61 Kilometer), und dem fünfjährigen Aaron (117 Kilometer), im Familienverbund zum Gesamtergebnis des Team GEA bei.

Die Bilanz: Insgesamt 15.271 Kilometer wurden von 41 Radlern gefahren, das entspricht einer CO²-Vermeidung von 2473,9 Kilogramm. Damit landet das Team GEA auf Platz 12 in der Achalmstadt-Teamwertung. (a/igo)

https://www.kreis-reutlingen.de/ stadtradeln