Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans löst in Reicheneck kollektives Kopfschütteln aus. Der Grund: Die Ortsdurchfahrt (Seewald-/Heidenwasenstraße) soll nicht in ihrer gesamten Länge auf Tempo 30 entschleunigt werden. Ausgespart bleibt nach den aktuellen Plänen ein etwa 50 Meter langes Fahrbahnstück am Südportal der Gemeinde. Dagegen legt der Bezirksgemeinderat Widerspruch ein.

Die Kreuzung Seewald-/Am Rosenbach/Ihmenfeldstraße - hier ein Archivbild - ist für den Geschmack der Reichenecker etwas sehr ausladend geraten und ermuntert zum Rasen. Deshalb fordert der Bezirksgemeinderat an Ort und Stelle Tempo 30. Foto: Markus Niethammer Die Kreuzung Seewald-/Am Rosenbach/Ihmenfeldstraße - hier ein Archivbild - ist für den Geschmack der Reichenecker etwas sehr ausladend geraten und ermuntert zum Rasen. Deshalb fordert der Bezirksgemeinderat an Ort und Stelle Tempo 30. Foto: Markus Niethammer

