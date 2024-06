So sah das Spielfeld im Stuttgarter GAZI-Stadion am Montag aus. Braune Stellen im Grün sind aus der Luft erkennbar. Bis Mittwoch soll der Platz mit neuem Rasen bestückt und optimal bespielbar für die Schweizer »Nati« sein. Foto: Peter Klaunzer/dpa So sah das Spielfeld im Stuttgarter GAZI-Stadion am Montag aus. Braune Stellen im Grün sind aus der Luft erkennbar. Bis Mittwoch soll der Platz mit neuem Rasen bestückt und optimal bespielbar für die Schweizer »Nati« sein. Foto: Peter Klaunzer/dpa

